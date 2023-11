„Rolnik szuka żony 10”. Darkowi udało się „przebić Waldka”! Widzowie nie wierzyli w to, co wyprawiał rolnik

Żenujące zachowanie Darka w 10. odcinku „Rolnik szuka żony 10”

Jubileuszowa, 10. edycja programu „Rolnik szuka żony” zbliża się do końca. Za nami 10. odcinek programu, w którym doszło do rewizyt rolników u wybranych przez nich kandydatów. Waldek odwiedził rodzinny dom Ewy, Artur pojawił się u Sary, Anna u Kuby a Darek u Nicoli. To właśnie ta ostatnia rewizyta jest najchętniej komentowana przez telewidzów. Wszystko przez osobliwe zachowanie Darka, które zdaniem wielu było mocno nie na miejscu.

Darek pojechał w odwiedziny do rodzinnej miejscowości Nicoli. Tam poznał jej najbliższych, którzy przyjęli go dość pozytywnie. Następnie rolnik i jego wybranka wybrali się na randkę tylko we dwoje. Nie da się ukryć, że Darek, czuje się przy Nicoli już bardzo swobodnie, co najlepiej oddają jego kolejne odważne teksty. Najpierw, gdy para rozmawiała o tym, że dziś środa, rolnik bez namysłu odpadł, że to dzień loda. Zapadła wówczas niezręczna cisza, którą przerwał Darek, tłumacząc się, że miał na myśli kupno prawdziwych lodów.