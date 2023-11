„Rolnik szuka żony 10”. Dorota nie wygląda już jak w programie. Kandydatka Waldka zaszalała z metamorfozą!

Dorota z „Rolnik szuka żony 10” zaszalała z metamorfozą!

Tym, którzy śledzą 10. edycję programu „Rolnik szuka żony” z pewnością nie trzeba przedstawiać Doroty . 34-latka była jedną z trzech kandydatek, które zostały zaproszone przez Waldemara na swoje gospodarstwo. W jednym z ostatnich odcinków programu rolnik postanowił jednak odesłać ją do domu, aby skupić się na budowaniu relacji z Ewą. Dorota mocno przeżyła decyzję Waldka. Przy pożegnaniu z rolnikiem nie zabrakło łez rozpaczy. Mimo to kobieta pożegnała się z niezwykłą klasą i życzyła parze wszystkiego najlepszego.

W trakcie dotychczasowych odcinków 10. edycji „Rolnik szuka żony” wszystko wskazywało na to, że Waldek i Ewa zakończą program jako para. Czyżby fanów programu czekał jednak niezwykły zwrot akcji jeśli…

Po zakończeniu przygody z programem, Dorota powróciła do dawnego życia, w tym do swojego 6-letniego synka. Kandydatka Waldka pomimo iż nie pojawia się już w programie, nadal cieszy się sporym zainteresowaniem fanów „Rolnika”, którzy śledzą jej dalsze poczynania w internecie. Ostatnio Dorota postanowiła pochwalić się na Instagramie swoim najnowszym zdjęciem, na którym wygląda zupełnie inaczej niż podczas jej udziału w „Rolnik szuka żony”. Nie da się ukryć, że 34-latka prezentuje się fenomenalnie w takim wydaniu. Niektórzy z internautów porównali ją nawet do popularnej aktorki Katarzyny Bujakiewicz!