„Rolnik szuka żony”. Waldek i Kamila Boś razem!? Mało brakowało, a widzowie zobaczyliby to na własne oczy!

Waldek i Kamila Boś z „Rolnik szuka żony” razem!?

Mimo to, popularny Waldi zyskał także całkiem pokaźne grono sympatyków. Najlepiej widać to po instagramowym koncie rolnika, na którym każdego dnia przybywa tysiące nowych obserwujących. Waldek zdaje się być z tego faktu niezwykle zadowolony i chętnie organizuje na swoim profilu sesje pytań i odpowiedzi, gdzie dzieli się z internautami przeróżnymi informacjami na swój temat.

Niedawno podczas takiej sesji Q&A, jeden z internautów postanowił zapytać Waldka o to, dlaczego ten zgłosił się dopiero do 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Odpowiedź rolnika z pewnością mogła zaskoczyć niejednego fana programu. Okazuje się, że Waldi próbował się już zgłosić do 8. edycji show!

Nie ma wątpliwości, że to właśnie osoba Waldka jest jedną z przyczyn olbrzymiej popularności jubileuszowej edycji „Rolnika”. Aż trudno byłoby sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby produkcja przyjęła Waldka do 8. odsłony show, gdzie mógłby występować razem z Kamilą Boś, która szukała miłości właśnie 8. edycji i od tego czasu jest uważana za jedną z najpopularniejszych gwiazd programu. Taką edycję z pewnością trudno byłoby przebić!