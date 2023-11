„Rolnik szuka żony 10”. Waldek i Dorota są dziś parą!? Rozbrajające wyznanie kandydatki rolnika! Redakcja Telemagazyn

W trakcie dotychczasowych odcinków 10. edycji „Rolnik szuka żony” wszystko wskazywało na to, że Waldek i Ewa zakończą program jako para. Czyżby fanów programu czekał jednak niezwykły zwrot akcji jeśli chodzi o życie uczuciowe Waldiego? Wiele do myślenia dają ostatnie słowa Doroty, z którą rolnik pożegnał się w programie. To jednak z nią ostatecznie związał się rolnik!?