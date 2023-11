„Rolnik szuka żony 10”. Artur i Sara nie są razem? Fani mają poważne podejrzenia!

Artur szuka żony w „Rolnik szuka żony 10”

Artur Przybysz to jeden z uczestników 10. edycji „Rolnik szuka żony” . Artur ma 28 lat i razem z rodzicami i dziadkami zajmuje się ponad stuhektarowym gospodarstwem na Mazowszu, co pozwala mu uprawiać jego pasję – prowadzenie wielkich i ciężkich maszyn. Wysoki (188 cm) brunet z zarostem, wesoły i optymistyczny. Poszukuje naturalnej, wyrozumiałej, odważnej i kreatywnej kobiety, która nie tylko mu się spodoba, ale także takiej, żeby można było o wszystkim porozmawiać, pośmiać się, zabawić i razem, znaleźć wspólny temat i którą będzie mógł zabierać na wiele fantastycznych randek, bo jak mówi „nieważne gdzie, ważne z kim”.

Wiele wskazuje na to, że Artur i Sara będą jedną z par, którym uda się odnaleźć uczucie w 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Okazuje się, że sympatia rolnika, która słynie ze swoich bujnych loków,…

Kim jest Sara?

Artur i Sara już nie są razem?

Większość widzów uwielbia Artura i Sarę, mocno im kibicując. Jednak w sieci pojawia się coraz więcej głosów, sugerujących, iż... Artur i Sara już nie są razem! Zdaniem widzów, Arturowi bardziej w głowie zakręciła Ola, którą postanowił odesłać do domu. Z kolei inne głosy sugerują, że parze nie wyszło ze względu na Artura, który po rozstaniu z Sarą znalazł inną partnerkę. W komentarzach czytamy m.in.:

„Rolnik szuka żony” to prawdziwy telewizyjny hit. Program Telewizji Polskiej z edycji na edycję bije rekordy oglądalności, a niektórych uczestników show widzowie pamiętają do dzisiaj. Jedną z takich…

Pamiętajmy, że to nie są to informacje w żaden sposób potwierdzone, a jedynie domysły i spekulacje widzów programu. Jednak warto zauważyć, iż Artur w swoich mediach społecznościowych... wśród znajomych nie ma Sary, a jego status związku to wolny.