„Rolnik szuka żony 10”. Sara przeszła niezwykłą metamorfozę! Bez swoich loków jest nie do poznania!

Niezwykła metamorfoza Sary z „Rolnik szuka żony 10”

Sara to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 10. edycji „Rolnik szuka żony”. 23-latka to jedna z trzech kandydatek, które Artur postanowił zaprosić na swoje gospodarstwo. Z wydarzeń z ostatniego odcinka programu wiemy, że to właśnie z nią rolnik planuje się związać, przez co pozostałe kandydatki zostały już odesłane do domów. Trudno się dziwić decyzji Artura. Wiecznie uśmiechnięta i zachwycająca urodą dziewczyna od początku w oczach wielu widzów była faworytką w walce o jego względy.