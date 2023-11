„Rolnik szuka żony 10”. Agnieszka jednak znalazła miłość w programie!? To on miał skraść serce wybrednej rolniczki!

Agnieszka z „Rolnik szuka żony 10” jednak znalazła miłość!?

Agnieszka Kwiatkowska jest jedną z dwóch rolniczek, które szukały miłości w 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Rolniczka, która jest właścicielką imponującego ośrodka jeździeckiego, niestety nie cieszy się zbyt dużą sympatią telewidzów. Zdaniem większości z nich, Agnieszka jest niezwykle wymagająca i wybredna w stosunku do swoich kandydatów. Jeszcze do niedawna mało kto dawał jej jakiekolwiek szanse na to, że uda jej się znaleźć miłość w programie.

W ostatnim odcinku doszło jednak do swoistego przełomu, jeśli chodzi o poszukiwania przez Agnieszkę kandydata, który przypadłby jej do gustu. Rolniczka w minionym odcinku, postanowiła zaprosić swoich kandydatów na randki. Poprzednie spotkania okazały się klapą, aż tu nagle przyszła pora na randkę z Janem, podczas której para niezwykle miło spędziła czas, a na twarzy Agnieszki wyjątkowo często gościł szczery uśmiech, co do tej pory było raczej rzadkością.