Sara z „Rolnik szuka żony 10” otwiera nowy rozdział w życiu? Jest zakochana?

Złamane serce w „Rolnik szuka żony 10”

Sara szybko stała się ulubienicą widzów programu „Rolnik szuka żony 10”. Piękna 23-latka starała się o względy Artura i początkowo wszystko wskazywało na to, że ma szansę stworzyć z rolnikiem bardzo udaną parę. Widać było, że Artur wpadł jej w oko, a między młodymi szybko pojawiły się rozmowy na temat ślubu oraz dzieci. Dzisiaj niestety już wiadomo, że ze strony Artura był to jedynie blef, bo zostawił Sarę... na tydzień przed nagraniem finału „Rolnika”, praktycznie bez słowa, nie potrafiąc nawet wyjaśnić, co między nim a Sarą nie zagrało.