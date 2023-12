„Rolnik szuka żony 10”. Artur zostawił Sarę dla innej? Rolnik już „złowił” nową wybrankę?

Szokujące zachowanie Artura w finale „Rolnika”

Artur mógł być największym odkryciem 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Przystojny 28-latek od razu spodobał się widzom i przez większość swojego udziału w show pokazywał się z naprawdę dobrej strony, jako rolnik, który wie, czego chce od życia i swojej wybranki. Niestety, to wszystko zostało zatracone w finale „Rolnik szuka żony 10”, gdzie widzowie dowiedzieli się, że.... rolnik na chwilę przed nagraniami finałowego odcinka rozstał się z Sarą, nawet nie potrafiąc wyjaśnić, czemu tak postąpił. Dziewczyna była załamana, a Artur jedynie uśmiechał się od ucha do ucha, dodając, że... cieszy się po programie wielkim powodzeniem i teraz piszą do niego różne dziewczyny, dlatego niedługo „rusza na łowy”.