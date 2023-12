„Rolnik szuka żony 10”. Artur zostawił Sarę tydzień przed finałem. Piękna 23-latka przerwała milczenie!

Kochani, z całego serca dziękuję za ogrom wiadomości jakie od was dostanę. Jest to dla mnie niesamowite wsparcie. Każda sytuacja i relacje mają nas czegoś nauczyć o życiu, innych, ale przede wszystkim o nas samych. Najważniejsze jest jednak, żeby wyciągać z tego wnioski i pracować nad sobą. Życie toczy się dalej i trzeba z niego korzystać i czerpać garściami. Ściskam was z całego serducha <3