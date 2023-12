„Rolnik szuka żony 10”. Darek stanowczo przesadził! Zaatakował Tomka z 9. edycji „Rolnika”!

Popis żenady w finale „Rolnik szuka żony 10”

Darek jeszcze podczas emisji odcinków wzbudzał podejrzenia widzów, jakoby Nicola, którą przecież sam wybrał, kompletnie go nie interesowała. Piękna blondynka robiła wszystko, co mogła, aby zdobyć uwagę 27-latka, ale ten zbywał ją swoimi odpowiedziami, odpowiadał półsłówkami i bardzo olewczo podchodził do relacji, która przecież przynajmniej teoretycznie miała przerodzić się w coś głębszego. Oczywiście, zawsze można się pomylić i dokonać niewłaściwego wyboru, ale wtedy warto wyjść z tego z twarzą i przyznać się do błędu, jednak Darek postawił na inną strategię. W finale „Rolnika” całą winę właściwie zrzucił na Nicolę, często absurdalnie to argumentując, że... nie chce być z kobietą, która nie potrafi donieść herbaty do stołu. Co więcej, jedna z innych kandydatek ujawniła, że już w trakcie emisji programu, a będąc jeszcze z Nicolą, napisał do niej, oświadczając, że wybór Nicoli był błędem.