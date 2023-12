„Rolnik szuka żony 10”. Skandaliczne słowa Waldka o jednej z kandydatek!? Tego telewizja nie pokazała

Waldemar jednym z antybohaterów finału „Rolnik szuka żony 10”

Stało się. Jubileuszowa, 10. edycja „Rolnik szuka żony” dobiegła końca. Widzowie z pewnością na długo zapamiętają to, co się działo w ostatnim odcinku programu. Ich zdaniem jednym z antybohaterów odcinka bezapelacyjnie został Waldemar. Rolnik w finale nie krył swojej złości i żalu za to, że między nim, a wybraną przez niego Ewą nie wyszło. Z kolei 30-latka wskazywała, że rolnik nie panował nad swoimi emocjami i był wybuchowy, z czym zgadzała się lwia część telewidzów. W „ociepleniu” wizerunku nie pomógł nawet „happy end”, w którym to Waldek jednak znajduje miłość i wiąże się z wcześniej odrzuconą Ewą.