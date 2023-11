„Rolnik szuka żony 6”. Diana Stankiewicz opublikowała smutne wieści. Została porzucona przez narzeczonego?

Niestety, to już przeszłość. Diana, która dla swojego ukochanego zmieniła całe swoje dotychczasowe życie i przeprowadziła się do Warszawy, została porzucona przez narzeczonego. O wszystkim poinformowała w smutnym wpisie na Instagramie, gdzie czytamy:

Kochani ! Czesto pisaliście do mnie dlaczego się nie odzywam, dlaczego opuściłam social media. To był najcięższy rok w moim życiu. Opuściłam moje rodzinne miasto, żeby być z Ukochanym. Przeprowadziłam się do Warszawy. Caly czas były problemy. Naprawdę ciezko uwierzyć jak niewyobrazalne dla normalnego człowieka. Ale ja postawiłam wszytko na jedną kartę. Dzis wiem, że popełnilam błąd. Nie można kochać ani ufać bezgranicznie. Nie możesz założyć różowych okularów i zyc miłością, bo któregoś dnia zostajesz z niczym w obcym mieście z ogromną pustka w sercu- pustką która Cie zabija od środka. Pamiętajcie miłość to nie tylko romantyczne spacery, buziaki i słowa. Miłość bierze się z trosk, smutku i łez ...prawdziwa miłość wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję, nigdy nie ustaje. Dbajcie o siebie i innych. Jeszcze tu wrócę!