„Rolnik szuka żony". Oto najpiękniejsze uczestniczki kultowego programu. Nowy sezon przyniesie im konkurencję?

Fenomen programu „Rolnik szuka żony"

Do tej pory na antenie TVP zobaczyć mogliśmy aż dziewięć edycji popularnego show. Od czasu emisji pierwszego odcinka bardzo zmieniła się zarówno Polska, jak i uczestnicy zgłaszający się do show. Nic dziwnego, bowiem teraz rolnicy są już świadomi tego, z czym wiąże się udział w tak popularnym programie, a do tego można odnieść wrażenie, że od pewnego czasu produkcja programu zdecydowanie stawia na młodych rolników, którzy prawdziwe dorosłe życie mają jeszcze przed sobą.

Piękności z „Rolnik szuka żony"

Najpiękniejsze uczestniczki „Rolnik szuka żony"

Nowy sezon programu „Rolnik szuka żony”!

10. edycja programu „Rolnik szuka żony” startuje już 17 września! Czy w nowym sezonie również poznamy zniewalające urodą rolniczki? Do tej pory rekord należał do Kamili Boś, lecz wygląda na to, że piękna Anna ma szansę go przebić! Wiadomo już, że otrzymała całe pudło listów od potencjalnych kandydatów!