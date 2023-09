„Rolnik szuka żony 10”. Anna pobiła rekord listów Kamili Boś!? Wiemy, co się wydarzy w pierwszym odcinku! Karol Gawryś

Już w najbliższą niedzielę startuje długo wyczekiwana 10. edycja „Rolnik szuka żony 10”. Czyżby już w pierwszym odcinku miało dojść do wydarzenia, które przejdzie do historii programu? Wiele wskazuje na to, że rekord listów, który ustanowiła Kamila Boś z 8. edycji, może być poważnie zagrożony!