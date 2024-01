„Rolnik szuka żony 10”. Artur spotyka się z Olą? Sara wyznała prawdę!

Artur zostawił Sarę tuż przed finałem „Rolnika”

Artur miał szansę być jednym z najbardziej lubianych przez widzów uczestników programu „Rolnik szuka żony 10”. Początkowo zapowiadało się, że widzowie będą za nim szaleć; wydawało się, że zaprezentuje się jako dojrzały i świadomy tego, czego oczekuje od drugiej osoby, uczestnik show.

Niestety, ten obraz swojej osoby Artur sam zburzył w finale programu, gdy z radością na ustach zakomunikował, że tydzień przed nagraniami finału... rozstał się z Sarą! W dodatku, za bardzo nie potrafił uargumentować tej decyzji, jedynie między wierszami zaznaczając, że zaskoczyła go skala popularności związana z udziałem w programie i to, ile dziewczyn do niego zaczęło pisać... Sara była bardzo zawiedziona jego zachowaniem, a widzowie wręcz wściekli, że tak przedmiotowo potraktował swoją programową wybrankę.