Sara już nie rozpacza po Arturze. Przyłapano ją razem z inną gwiazdą 10. edycji „Rolnik szuka żony”! Redakcja Telemagazyn

Przez ostatnie tygodnie widzowie „Rolnik szuka żony 10” mogli oglądać rozwijającą się relację Sary i Artura. Ku rozpaczy dziewczyny finał programu pokazał, że rolnik nie był gotów na poważny związek z piękną 23-latką. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wygląda na to, że Sara już zdążyła przepracować miłosną porażkę z Arturem i chętnie spędza wolny czas z inną gwiazdą programu!