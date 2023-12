Klaudia Czubak była w ciąży, gdy zgłosiła się do „Rolnik szuka żony”. Tak wygląda dzisiaj! Redakcja Telemagazyn

„Rolnik szuka żony” to program, który błyskawicznie stał się hitem polskiej telewizji. Za nami kontrowersyjny finał 10. edycji show, ale my pamięcią wrócimy do 9. sezonu „Rolnika”, gdy po raz pierwszy w historii ciężarna kandydatka starała się o względy rolnika. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Klaudia Czubak.