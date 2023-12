„Rolnik szuka żony 10” FINAŁ. Wszystko jasne! Waldemar wybrał inną kandydatkę, a Nicola nie kryła żalu do Darka!

Finał „Rolnik szuka żony 10” - co się wydarzyło?

Anna nie czekała do wielkiego finału! Już teraz pokazała swoją drugą połówkę!

Do spotkań w finałowym odcinku doszło w Kazimierzu Dolnym po dwóch miesiącach bez kamer i Marty Manowskiej w pobliżu rolników i kandydatek oraz kandydatów. Co się przez ten czas zmieniło?

Waldemar i Ewa z „Rolnik szuka żony 10”

Między tą dwójką atmosfera była zdecydowanie gęsta. Waldemar nie krył swojej złości i żalu za to, że między nimi nie wyszło. Ewa „odbijała piłeczkę” wskazując, że rolnik nie panował nad swoimi emocjami i był wybuchowy. Jednym z punktów konfliktu było to, że rodzice Waldemara nie akceptowali Ewy w jej mniemaniu oraz fakt.

Podchodził do programu jak do filmu - wyznała Ewa.

Decyzja o końcu relacji należała do Ewy.

Rolnik zdradził, że Dorota pomagała mu także na gospodarstwie. - Rodzice bardzo dobrze Dorotkę przyjęli. Spotykamy się - wyznał rolnik. Okazało się, że to właśnie Dorota została partnerką Waldemara!

Jest fajnie, sympatycznie - wyznała Dorota. - Wspieram go - wyznała.

Waldemar wyznał, że po zakończeniu relacji z Ewą odezwał się ponownie do Doroty, z którą odnowił kontakt.

Dariusz i Nicola z „Rolnik szuka żony 10”

Niestety, relacja Darka i Nicoli nie przetrwała próby czasu - jak wyznała kandydatka rolnika, zaczęła zauważać sporo dzielących ich różnic, które przeważyły o niepowodzeniu relacji. Rolnik wyznał, że do końca się wahał i nie był pewien, z kim budować relację. - Stało się tak, a nie inaczej. Wybrałem Nicolę i na tamten moment nie żałowałem - wyznał. Darek napisał po emisji pierwszego odcinka do... innej kandydatki, Natalii. - Napisałeś mi po prostu, że dokonałeś złego wyboru - wyznała dodając, że wahała się, czy poinformować o tym Nicolę.

Nicola wprost wyznała rolnikowi że to, jak rolnik się zachowuje w finałowym odcinku było dla niej po prostu przykre. Jak Nicola wyznała w rozmowie z Martą Manowską, przyjeżdżała do rolnika kilkukrotnie, w tym - dwukrotnie na tydzień. Łącznie, poza kamerami, ich spotkań było kilka. Dziewczyna nie kryła żalu do Dariusza.