Marta Manowska jest zakochana?! Prowadząca „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości” jednym zdjęciem wywołała lawinę spekulacji! Redakcja Telemagazyn

Marta Manowska to bezdyskusyjnie jedna z największych gwiazd TVP, będąc gospodynią dwóch hitów stacji: programu „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości”. Choć można rzec, że zawodowo łączy ludzi w pary, o jej życiu miłosnym wiadomo niewiele. To uległo diametralnej zmianie - zdjęcie, które opublikowała, wywołało lawinę spekulacji wśród fanów! To przyjaciel czy luby? Zobacz!