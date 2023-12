Pamiętacie Ilonę z 6. edycji „Rolnik szuka żony”? Wybranka Adriana Berkowicza znalazła miłość!

To jest ostatnie Nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że Nasz związek się zakończył. Jak to w każdej relacji bywa, są lepsze i gorsze chwile. Na szczęście po czasie zostaną tylko te dobre wspomnienia. Chciałbym podziękować Ilonie za wszystkie wspólnie spędzone chwile, za wspomnienia, za ciekawych ludzi, których poznałem dzięki Niej, za czas, który mi poświęciła, za pasje do koni, która dzięki Niej u mnie się rozwinęła, za wszystko, co mogłem się od Niej nauczyć. Niestety Nasze drogi się rozchodzą, lecz mam nadzieję, że pozna tą właściwą osobę, z którą będzie szczęśliwa.