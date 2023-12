Metamorfoza byłej kandydatki Stanisława z „Rolnik szuka żony 8”. Aleksandra olśniewa urodą!

Stanisław zszokował widzów „Rolnika”

Gdy startowała 8. edycja „Rolnik szuka żony”, wydawało się, że Stanisław Pytlarz będzie jedną z największych gwiazd programu. Wówczas 26-letni, wysoki, przystojniak, który ma 300-hektarowe gospodarstwo zrobił ogromne wrażenie na widzach. Niestety, to się zmieniało wraz z kolejnymi odcinkami show.

Mężczyzna na swoje gospodarstwo zaprosił trzy piękne dziewczyny: Aleksandrę, Teresę oraz Roksanę. Tyle tylko, że... kompletnie nie był nimi zainteresowany. Ekipa telewizyjna wręcz nie miała czego nagrywać, bo u Stanisława nic się nie działo. Dziewczyny siedziały na tarasie, siedziały i... siedziały. Widzowie do dzisiaj nie mogą pojąć, co naprawdę tam się wydarzyło i czy może Stanisław z jakiegoś powodu postanowił strollować produkcję? Sam zainteresowany milczy, podobnie jak dziewczyny, które utrzymują ze sobą kontakt do dzisiaj.