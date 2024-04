Gwiazda „Rolnik szuka żony” rozstała się tuż przed ślubem!? W jej rodzinnej miejscowości aż huczy od plotek! Redakcja Telemagazyn

Choć Roksana w 8. edycji „Rolnik szuka żony” bezskutecznie starała się o serce Stanisława Pytlarza, to już po zakończeniu udziału w programie, w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy. Co więcej, para przygotowała się do ślubu, a sama uczestniczka „Rolnika” chwaliła się już nawet zdjęciami w białej sukni. Okazuje się jednak, że w rodzinnej miejscowości Roksany aż huczy od plotek o jej rozstaniu z narzeczonym. Ile w nich prawdy?