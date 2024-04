Gwiazdy „Rolnik szuka żony” wygrywają wybory samorządowe! Jeden z rolników osiągnął sensacyjny wynik!

Gwiazdy „Rolnik szuka żony” wygrywają wybory samorządowe!

Zbigniew Kraskowski to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać fanom programu „Rolnik szuka żony”. Pochodzący z Sumina w warmińsko-mazurskiem rolnik był uczestnikiem 4. edycji show. Wraz z nim, w tym sezonie szczęścia w miłości szukali Małgorzata, Karol, Piotr oraz Mikołaj. Udział Zbigniewa w „Rolniku” przeszedł niejako do historii programu. Wszystko przez to, że rolnik jako pierwszy zdecydował się zaprosić na swoje gospodarstwo nie trzy, a tylko dwie kandydatki. Na nic się to jednak zdało, gdyż sympatycznemu rolnikowi niestety nie udało się znaleźć miłości w programie.

Od tego czasu Zbigniew usunął się w medialny cień i słuch o nim zaginął. Ostatnio jednak znów o sobie przypomniał. Okazuje się bowiem, że teraz ma on niemałe powody do radości! Na swoim Facebooku Zbigniew pochwalił się tym, że udało mu się wygrać w tegorocznych wyborach samorządowych!