Kasandra Zawal reprezentuje Polskę w Miss Supranational 2025. Jest przepiękna!

Pod koniec ubiegłego roku Kasandra reprezentowała Polskę w konkursie Miss Universe w Meksyku. Sam fakt, że znalazła się na najbardziej prestiżowym konkursie piękności na świecie (do którego większość kandydatek przygotowuje się latami), w gronie 125 najpiękniejszych kobiet z całego świata, był dla niej czymś abstrakcyjnym i magicznym. Podczas preeliminacji, kiedy miała na sobie szarfę z napisem „Poland” i prezentowała kreację narodową, dotarło do niej, co się dzieje. Zrozumiała wtedy emocje sportowców, którzy reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Kolejny raz poczuła, jakim zaszczytem jest reprezentowanie kraju i barw narodowych, podczas parady w Chicago, z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Poleciała tam na zaproszenie Fundacji Kopernikowskiej. Uczestniczyło w niej 113 grup polonijnych, a także przedstawiciele lokalnych władz, organizacji społecznych i biznesowych oraz pracownicy Konsulatu Generalnego RP. Obecność tysięcy polskich flag uzmysłowiła jej, jak wiele wysiłku przedstawiciele amerykańskiej Polonii wkładają w to, by przenieść polskie tradycje, miłość do kraju przodków, a przede wszystkim słynną polską gościnność, za ocean. Pod koniec czerwca znowu będzie jej towarzyszyć to szczególne uczucie dumy. Już 27 czerwca ponownie stanie na scenie w Nowym Sączu.