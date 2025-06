Will Smith przyleciał do Polski! Jego zdjęcie z Lechem Wałęsą rozgrzało Internet do czerwoności! Redakcja Telemagazyn

Will Smith to postać, której przedstawiać raczej nie trzeba. Jeden z najsłynniejszych amerykańskich aktorów przyleciał pierwszy raz do Polski i jego wizyta już narobiła zamieszania w sieci! Wszystko przez zdjęcie z... Lechem Wałęsą! Zobaczcie, o co chodzi.