Znamienite gwiazdy na gali Dobrego Stylu. Alicja Węgorzewska to kwintesencja stylu i klasy!

Nagroda otrzymana w tak wspaniałym towarzystwie – zarówno na scenie, jak i wśród publiczności – jest dla mnie bardzo cenna. Ta nagroda docenia konsekwencję w dążeniu do utrzymania wysokiego poziomu Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Festiwalu Mozart Junior, który jest niezwykle potrzebny, bo wspiera młodych artystów. Cieszę się, że moje działania, choć czasem postrzegane jako niepopularne – bo trzymanie poziomu to ciężka, konsekwentna praca – zostały docenione. To sukces nie tylko mój, ale i całego mojego zespołu – powiedziała artystka.