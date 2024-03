Doskonałość Mody Twojego Stylu 2024. Katarzyna Żak ma 60 lat, a formę niczym nastolatka! Co za klasa!

Katarzyna Żak jest kochana przez widzów

Katarzyna Żak urodziła się 19 października 1963 roku w Toruniu. Jest polską aktorką filmową, telewizyjną i teatralną, a także wokalistką. Zyskała popularność głównie dzięki swoim rolom w serialach telewizyjnych, takich jak „Miodowe lata” i „Ranczo”.

Od 1986 do 1995 roku występowała w Teatrze Współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu, gdzie zadebiutowała jako Panna Młoda w sztuce „Sztukmistrz z Lublina” Isaaca Bashevisa Singera w reżyserii Jana Szurmieja. W 1991 roku otrzymała wyróżnienie na finale 12. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu za wykonanie utworu „Kartoflanka” oraz nagrodę w postaci rocznej opieki artystycznej Wojciecha Młynarskiego. W 1993 roku została uhonorowana Nagrodą Towarzystwa Przyjaciół Teatru we Wrocławiu dla młodego aktora. W 1994 roku nagrała płytę „Młynarski Jazz” we współpracy z Wojciechem Młynarskim.