Bartosz Obuchowicz dorastał na oczach całej Polski! Dzisiaj jest ojcem trzech córek!

Kim jest Bartosz Obuchowicz?

Bartosz Obuchowicz to jeden z tych aktorów, których przedstawiać raczej nie trzeba. Chociaż od dawna nie gra głównych ról, to dzięki swoim wczesnym kreacjom, w tym ikonicznej już roli Tomka Burskiego w serialu „Na dobre i na złe” , zapisał się w pamięci widzów na dobre. Dzisiaj Bartosz Obuchowicz stale jest obecny na ekranie, a rolę aktora łączy z jeszcze ważniejszą rolą - szczęśliwego ojca trzech córek, Marianny, Marceliny i Michaliny oraz męża Katarzyny Sobczyńskiej.

Aktorskie dokonania Obuchowicza

Paradoksalnie czas, który Bartosz Obuchowicz spędził w „Na dobre i na złe” skłonił go do przemyśleń nad podjęciem studiów. Co ciekawe, jednak aktor nie zdecydował się na studia aktorskie, lecz psychologię! Pomimo tego jak wciąż kontynuował swoją aktorską karierę; w 2000 roku zagrał u Andrzeja Wajdy w „Wyroku na Franciszka Kłosa”, w 2002 roku zagrał główną rolę, u boku pięknej Kasi Smutniak, w filmie Janusza Zaorskiego pt. „Haker”. W 2003 roku na moment pojawił się w serialu „Kasia i Tomek”, a rok 2005 przyniósł już kultowy dzisiaj „Czas surferów”, który do dzisiaj bawi publiczność! Następnie było „Ja wam pokażę!”, „Kryminalni”, „Hela w opałach” oraz znacząca rola w „Senności” Magdaleny Piekorz.