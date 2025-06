Aleksandra Uznańska-Wiśniewska to najpiękniejsza polska posłanka! Jej mąż leci w kosmos! Redakcja Telemagazyn

Aleksandra Wiśniewska, a właściwie już Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, to jedna z tych posłanek, która chociaż na ustach wielu była z powodu swojej nietuzinkowej urody, to jednak woli aktywne polityczne działanie. Teraz młoda posłanka ma osobiste powody do radości, bowiem... zmieniła stan cywilny! Rok 2025 rozpoczęła od ślubu! Kim jest jej ukochany? Sprawdźcie.