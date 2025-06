Pamiętacie Martę z „Rolnik szuka żony 6”? Dzisiaj jest jeszcze piękniejsza!

Niestety, w finale programu okazało się, że Sławek i Marta rozstali się krótko po zakończeniu zdjęć do show. Wówczas plotkowało się, że Sławomir wrócił do swojej byłej dziewczyny. W finale programu doszło do wymiany zdań między Martą a Sławomirem, z której dziewczyna w końcu dowiedziała się, co spowodowało taki obrót spraw:

No może nie spotkałem odpowiedniej osoby, może coś zawiodło. Szkoda, bo każdy chciał na początku i to bardzo. Ja wybrałem Martę, bo mi się podobała, bo czułem się w jej obecności dobrze i to było dla mnie bardzo miłe, dobre, ale niestety, w końcu czegoś brakło. (...) To jest ta iskierka, która na początku się zrodziła i powinna się powiększać, rozpalać - wyznał Sławomir.