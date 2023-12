„Sanatorium miłości 5”. Asia Dyrkacz i Will Smith na jednym zdjęciu! Czyżby kuracjuszka zamierzała podbić Hollywood?

Kim jest Will Smith?

Asia Dyrkacz i Will Smith

Joanna Dyrkacz dała się poznać widzom za sprawą 5. edycji „ Sanatorium miłości ”. Piękna kuracjuszka, która większość życia spędziła w Ameryce, ujęła widzów swoją pozytywną naturą i podejściem do życia. Modelka i businesswoman nie miała również oporów, aby podzielić się mrocznymi epizodami ze swojego życia , a doświadczenie wykorzystuje, by pomagać innym.

Gdy przyjechała do USA, nie znała języka. Publikujemy wyjątkowy wywiad z kuracjuszką

Kuracjuszka dużą część swojego życia spędziła za oceanem, w Ameryce, gdzie z powodzeniem realizowała się jako modelka i businesswoman. Choć wróciła do Polski, w ostatnim czasie wróciła na „stare śmieci” i poleciała do Miami w USA. Tam doszło do niezwykłego spotkania z hollywoodzkim gwiazdorem, Willem Smithem, którym pochwaliła się swoim fanom!