„Sanatorium miłości 5”. Joanna Dyrkacz pokazała swój apartament w „Pytanie na śniadanie”! Tutaj wypoczywa kuracjuszka! Wszędzie jest Budda!

Joanna Dyrkacz z „Sanatorium miłości 5”

Joanna Dyrkacz to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu Marty Manowskiej „Sanatorium miłości”. Piękna kuracjuszka, która większość życia spędziła w Ameryce, wystąpiła w 5. sezonie i ujęła widzów swoją pozytywną naturą i podejściem do życia. Modelka i businesswoman nie miała również oporów, aby podzielić się mrocznymi epizodami ze swojego życia, a doświadczenie wykorzystuje, by pomagać innym. Wykorzystaną popularność chętnie podtrzymuje, by realizować swoje różne projekty.