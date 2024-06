„Sanatorium miłości 6” trampoliną do sławy dla kolejnej kuracjuszki? Królowa Turnusu Maria Oleksiewicz mówi o własnym programie w TV!

Wygląda na to, że obecnie Królowa 6. Turnusu czuje się znacznie lepiej - na tyle, że pojawiła się w studio Radia ZET. Okazuje się, że zyskana popularność i znalezienie się w świecie telewizji sprawiło, że nabrała apetytu na więcej. Jak wyznała - ma w planach własny program, a widzowie być może obejrzą go już tej jesieni.

To wszystko jest przed nami, nic jeszcze nie możemy mówić, bo ani nie ma programu, ani to jeszcze wszystko nie jest podopinane. Widać, że są zmiany w telewizji, szukają nowych twarzy, ale na razie muszę zadbać o swoje zdrowie. Na pewno coś na jesień… Coś zobaczymy. Jeszcze musi znaleźć się producent. No i jaki kto ma pomysł, i czy bardzo chce, to są naczynia połączone. Nic na razie nie jest poukładane - wyznała. - Ja bym się najchętniej widziała w takich programach, które opowiadają o ciekawych ludziach. Mam taki pomysł, aby przedstawiać ludzi, którzy są albo pokrzywdzeni, albo ludzie sukcesu (...) Takie fajne tematy dnia codziennego, społeczne. O dobrych i złych ludziach, bo przecież na świecie nie ma samych dobrych ludzi. Ale są też dobrzy, którzy kiedyś byli źli, o takich przemianach - opowiadała.