Tomasz Klimkowski był z najpiękniejszą uczestniczką w historii „Rolnik szuka żony”. Teraz pozuje z inną pięknością!

Co łączy Tomka i... Kamilę Boś?

Kim jest Tomasz Klimkowski?

Tomasz Klimkowski ma 25 lat i szukał miłości w 9. edycji „Rolnik szuka żony”. Wraz z bratem i rodzicami prowadzi 56-cio hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej w tym m.in.: pszenicy, jęczmienia, maku oraz konopi siewnych. Od małego rodzice zaszczepili w nim prace w rolnictwie. Po liceum wyjechał do Warszawy na studia i to właśnie w stolicy upewnił się, że życie w mieście nie jest dla niego. Uważa, że jego największym talentem jest umiejętność w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Wolny czas poświęca rodzinie i przyjaciołom, stawia również na własny rozwój, zarówno na poziomie fizycznym i umysłowym. Jest częstym bywalcem siłowni, a książki rozwojowe są jego ulubioną pozycją. Interesuje się militariami, gdy tylko ma okazję, można go spotkać na strzelnicy, gdzie trenuje swoje oko i opanowanie.