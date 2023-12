„Rolnik szuka żony 10”. Artur i Sara nie są parą po programie? Rolnik korzysta z kawalerskiego życia! Redakcja Telemagazyn

Wielki finał programu „Rolnik szuka żony 10” coraz bliżej. Oznacza to, że w sieci pojawia się także coraz więcej spekulacji odnośnie do przyszłości rolników i ich kandydatek oraz kandydatów, a te nie są sprzyjające dla ulubieńców widzów, czyli Artura i Sary. Wiele znaków sugeruje, że ta znajomość to już przeszłość!