„Rolnik szuka żony 10”. Sara pokazała swoją miłość po programie! Co dalej z Arturem?

Sara z „Rolnik szuka żony 10” pokazała swoją miłość po programie!

Sara to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 10. edycji „Rolnik szuka żony”. 23-latka to jedna z trzech kandydatek, które Artur postanowił zaprosić na swoje gospodarstwo. Ostatecznie to właśnie Sara została wybrana przez rolnika. Wiecznie uśmiechnięta i zachwycająca urodą dziewczyna od początku w oczach wielu widzów była faworytką w walce o jego względy. W ostatnim czasie jednak część widzów sugeruje, że z ich relacji jednak nic nie wyszło.. Fani programu z niecierpliwością wyczekują finałowego odcinka, w którym się okaże, czy ich przypuszczenia okazały się słuszne.