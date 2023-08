Kasię Cecot uznano za najpiękniejszą uczestniczkę „Rolnik szuka żony” w historii. Tak wygląda dzisiaj! Krzysztof Połaski

Wszyscy fani programu „Rolnik szuka żony” odliczają czas do startu nowej, 10. już edycji randkowego show TVP. Warto jednak pamięcią wrócić do „Rolnik szuka żony 9”, bo to właśnie tam zaprezentowała się Katarzyna Cecot, którą wielu nazwało najpiękniejszą uczestniczką „Rolnika” w historii! Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj.