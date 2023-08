„Rolnik szuka żony 8”. Kamila Boś wybrała się na bajeczne wakacje. Co za widoki! Redakcja Telemagazyn

Kamila Boś to postać, której fanom programu „Rolnik szuka żony” przedstawiać nie musimy. Piękna rolniczka pojawiła się w 8. edycji programu i sprawiła, że wielu mężczyzn sięgnęło po długopis i zaczęło pisać do niej listy! Teraz gwiazda programu TVP pochwaliła się bajecznymi wakacjami, a my możemy powiedzieć tylko jedno - co za widoki!