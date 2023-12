„Rolnik szuka żony 10”. Artur rzucił Sarę dla innej kandydatki!? Zdumiewające doniesienia znajomych rolnika!

Artur z „Rolnik szuka żony 10” rzucił Sarę dla innej kandydatki!?

Wielkimi krokami zbliża się finał 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”, w którym widzowie wreszcie dowiedzą się, jak rozstrzygnęły się miłosne perypetie bohaterów. Niewątpliwie wielu fanów programu z nich czeka na to, jak finalnie ukształtuje się relacja Artura. 28-letni rolnik po tym, jak odprawił do domów Blankę i Aleksandrę, postanowił wybrać Sarę, by z nią budować swoją poważniejszą relację. Początkowo ich związek wyglądał niezwykle obiecująco, a para uchodziła za murowanych faworytów do tego, by być razem.

W ostatnich dniach zaczęło jednak pojawiać się coraz więcej plotek na temat tego, że relacja Artura i Sary mogła zakończyć się fiaskiem. Już wcześniej informowaliśmy o tym, że zdaniem fanów „Rolnika” związek Artura i Sary rozpadł się po programie; oboje nie są znajomymi w mediach społecznościowych, a do tego status związku młodego rolnika jest oznaczony jako wolny. To jednak nie wszystko. Artur był jednym z gości na wielkiej imprezie gwiazd ostatnich edycji „Rolnik szuka żony”. Na udostępnionych w internecie materiałach z rolniczej balangi próżno szukać jednak u jego boku Sary. Oczywiście zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Sara jednak była, tylko nie dała się sfotografować, aczkolwiek większość uczestników bawiła się doskonale i pozowała do wspólnych zdjęć.