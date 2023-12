„Rolnik szuka żony 10”. Agnieszka gorzko podsumowała kandydatów. Mateusz, Jan i Ireneusz zaleją się rumieńcem ze wstydu?

Agnieszka Kwiatkowska z „Rolnik szuka żony 10”

Agnieszka Kwiatkowska jest jedną z dwóch rolniczek, które szukały miłości w 10. edycji show. Na swoje gospodarstwo zaprosiła Mateusza, Jana i Ireneusza. Rolniczka, która jest właścicielką imponującego ośrodka jeździeckiego, niestety nie cieszy się zbyt dużą sympatią telewidzów - nie brak głosów, że jest niezwykle wymagająca i wybredna w stosunku do swoich absztyfikantów. Finalnie zresztą podziękowała całej trójce i nie zdecydowała się na rewizytę. - Zabrakło odwagi, męskiej decyzji. Nie zrobili nic, by mnie poznać. Janek to duże dziecko. Nie chcę go wychowywać. Irek wyznał, że to jego piąty program randkowy. On skrywa tyle tajemnic, boję się je odkryć. Nie chcę leczyć z depresji Irka, a Janek jest do wychowania - wyznała rolniczka.