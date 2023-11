„Rolnik szuka żony 10”. Absztyfikant Anny nie chciał być jak Waldemar i pogrzebał swoje szanse? „To wszystko jest trochę podejrzane” Redakcja Telemagazyn

Jubileuszowa edycja programu TVP „Rolnik szuka żony” funduje widzom niezły rollercoaster. Ledwo na jaw wyszło, co poza kamerami robił Waldemar, a na horyzoncie już rozkręciła się kolejna afera! Tym razem to sprawka Kuby, kandydata Anny. Rolniczka nie kryła, co o tym myśli! To koniec dla tego absztyfikanta?