„Rolnik szuka żony 10”. 7. odcinek to był „gwóźdź do trumny” Waldemara w oczach widzów? „W miłości i na wojnie wszystko dozwolone” Redakcja Telemagazyn

Za nami 7. odcinek programu „Rolnik szuka żony 10”, a w sieci - burza! Nie powinno to jednak dziwić mając na uwadze, jak emocjonalny był to epizod show. Zdaniem wielu internautów, to był ostateczny „gwóźdź do trumny” Waldemara. Widzowie nie mają wątpliwości, z kim mają do czynienia.