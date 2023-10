Katarzyna Miller w ostrych słowach o zachowaniu Waldemara z „Rolnik szuka żony 10”. Przestrzegła także jego kandydatki! Pójdzie mu w pięty?

Rozmowa Waldemara z tajemniczą kobietą i kandydatkami

Potem nadszedł czas na rozmowę Waldemara z kobietami, które zaprosił do siebie: Ewą, Anną i Dorotą. Można śmiało powiedzieć, że był to gwóźdź do trumny rolnika w oczach widzów... i nie tylko.

Ten pan jest dość typowym narcyzem, jest bardzo egocentryczny, chce się pokazać, chce błyszczeć i wybierać, do czego oczywiście ma prawo, bo w życiu się wybiera także ludzi, ale w ogóle nie zadbał o tę swoją znajomą. Nawet jej nie przeprosił, nie zdał sobie sprawy, że zrobił jej przykrość - wyznała Katarzyna Miller dla Faktu. - Bardzo brzydko się wypowiadał, był wobec niej suchy, zimny, niemiły, odrzucający, ten facet jest bez klasy! - dodała.

Zaznaczyła również, że w przeciwieństwie do rolnika, wielką klasą i dojrzałością wykazała się tajemnicza kobieta. Zwróciła ona uwagę, że rozmówczyni rolnika „nie krygowała się, nie ukrywała, że jej to nic nie obchodzi i jeszcze stać ją było na to, żeby mu złożyć życzenia na przyszłość”. Podsumowała również, że kobiety które wiążą się z takimi mężczyznami, jak Waldemar, „wychodzą na tym jak Zabłocki na mydle, bo chcą uwierzyć facetowi, który już się nie sprawdził i który w dodatku do kobiety odnosi się nieprzyjemnie i bez grama empatii”.