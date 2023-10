„Rolnik szuka żony 10”. Waldek nie jest tym, za kogo się podaje? Alarmowano o tym już pół roku temu!

Afera z Waldkiem w „Rolnik szuka żony”

Za nami półmetek 10. edycji „Rolnik szuka żony”, w której nie brak emocji. Obecnie najwięcej się dzieje wokół osoby Waldka, który w ostatnim odcinku „Rolnika” został przyłapany przez produkcję na byciu rzekomo nieszczerym wobec swoich kandydatek. Reżyser programu zasugerował, że rolnik utrzymuje relację z pewną kobietą poza kamerami TVP.

Choć Waldek stanowczo zaprzeczył, że jest nieszczery wobec swoich kandydatek, to jednocześnie okazało się, że w jego życiu pojawiła się pewna kobieta. Zdaniem rolnika mogła mieć ona co do niego poważniejsze zamiary, jednak sam Waldek deklarował, że najważniejszy jest dla niego udział w programie i jego kandydatki. W ostatnich scenach odcinka reżyser poprosił go o zadzwonienie do tej kobiety, definitywne zakończenie tej relacji, a także o wyznaniu prawdy o tym swoim kandydatkom. Jak wpłynie to wszystko na dalsze losy Waldka w programie? Tego najpewniej dowiemy się w kolejnym odcinku programu.