„Chłopaki do wzięcia”. Karina pokazała nowego chłopaka! To uczestnik 10. edycji „Rolnik szuka żony”!

Karina z „Chłopaków do wzięcia” ma nowego chłopaka!

Karina Koch jest jedną z największych gwiazd ostatnich sezonów „Chłopaków do wzięcia”. Kobieta od kilku lat występuje w programie ze swoim bratem Stefanem, gdzie razem wspierają się w poszukiwaniu nowej miłości. Niestety ostatnie miesiące nie były dla nich zbyt łaskawe. Kolejne miłosne relacje rodzeństwa okazywały się klapą. Wygląda jednak na to, że do Kariny uśmiechnęło się szczęście i udało jej się znaleźć miłość!

Na swoim Facebooku Karina pochwaliła się wymowną fotografią, na której zapozowała z niejakim Karolem. Mężczyznę można było niedawno oglądać w 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Karol starał się wówczas o względy 40-letniej Agnieszki, która po etapie pierwszych randek, nie zaprosiła go na swoje gospodarstwo. Choć Karol już wielokrotnie pojawiał się w mediach społecznościowych Kariny, to tym razem pierwszy raz, jako jej oficjalny partner.