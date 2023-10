„Rolnik szuka żony 10” odcinek 5. Blanka już może się pakować? Artur zdradził, do kogo mu bliżej! Waldek przekroczył granicę?

Co się wydarzyło w 5. odcinku „Rolnik szuka żony 10”?

W ostatnim odcinku wszyscy goście szczęśliwie dotarli na gospodarstwa i nadszedł czas, by poznali realia życia na wsi. Dzień na gospodarstwie zaczyna się bardzo wcześnie i często najpierw idzie się do pracy, a dopiero później je śniadanie.

Ania zaprosiła kandydatów do szklarni i, aby podgrzać trochę emocje, zaproponowała pracę połączoną z rywalizacją - ten, który zbierze najwięcej pomidorów otrzyma specjalną niespodziankę od rolniczki, czyli prawo do decydowania na którą z kolei randkę będzie z nią szedł. Był nim Dominik! Rolniczka przy zbiorach nie kryła, że trochę przykre jest dla niej to, że to ona musi inicjować rozmowę. Im dalej jednak w las, tym panowie coraz bardziej się otwierali!

Agnieszka z kolei poprosiła panów, aby pomogli jej w stajni - pokazała im jak oczyścić boksy dla koni. Janek, jak zwykle, dużo żartował i wygłupiał się, czym zdenerwował rolniczkę. W stajni są bowiem niezwykle cenne konie, którym nie może nic się stać! Na uznanie rolniczki nie będzie też mógł liczyć Mateusz, który miał za zadanie przygotowanie jajecznicy dla całej czwórki.