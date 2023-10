„Rolnik szuka żony 10”. Anna i Krzysztof zakończyli program jako para!? Kandydat rolniczki pochwalił się wymownym zdjęciem!

Anna i Krzysztof zakończyli program jako para?

Jubileuszowa, 10. edycja programu „Rolnik szuka żony” rozkręciła się już na dobre. Za nami 5. odcinków randkowego show dla rolników, którzy wybrali swoich kandydatów i zaprosili ich na gospodarstwa. Telewidzowie dopiero za kilka tygodni dowiedzą się, którzy z bohaterów programu znaleźli miłość. Czyżby jednak jeden z uczestników nieświadomie zdradził już wybór jednej z rolniczek?

Mowa tutaj o Jakubie, który jest kandydatem Anny. Pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego 30-latek udostępnił ostatnio w swoich mediach społecznościowych relację ze swojego pobytu w Warszawie. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że zrobił to we wtorkowe popołudnie 17 października - czyli dokładnie w ten sam dzień, w którym obie rolniczki z 10. edycji „Rolnik szuka żony” przyjechały do Warszawy, aby pojawić się w gościnnie w „Rolnik szuka żony”.