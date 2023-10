Maciej Kazek wylądował w szpitalu! Co się stało z uczestnikiem „Rolnik szuka żony 7”?

Maciej Kazek trafił do szpitala!

Kim jest Maciej Kazek?

Świetnie gotuje, potrafi zajmować się dziećmi, bardzo chce w przyszłości zostać tatą i zapewnia, że z przyjemnością będzie uczestniczył w opiece nad nimi i wychowaniu. Jest mężczyzną kontaktowym i otwartym, ale niestety zazwyczaj zmuszony był wybierać między związkiem a gospodarstwem, co niszczyło jego relacje.

Maciej Kazek w 2020 roku brał udział w 7. edycji programu „Rolnik szuka żony” . Wówczas miał 31 lat i kończył doktorat z rolnictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Mieszka w województwie wielkopolskim, gdzie razem z tatą prowadzą 60-hektarowe gospodarstwo, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od czasu do czasu uczestniczy w rajdach off-road, preferuje też sportowy tryb życia – raz w tygodniu gra w siatkówkę, pływa na basenie, gra w paintball.

Maciej nie znalazł miłości w „Rolniku”

Niestety, Maciej nie znalazł miłości w programie „Rolnik szuka żony 7”. Chociaż młody rolnik zaprosił na swoje gospodarstwo szalenie atrakcyjne uczestniczki, czyli Ewelinę, Monikę oraz Ilonę, to z żadną z nich nie zbudował relacji. Widzowie byli przekonani, że Maciek najlepiej dogaduje się z piękną Moniką, ale finalnie wybrał... Ilonę! Widzowie czuli, że to był wybór na siłę i rolnik nie jest zainteresowany dziewczyną. Co oczywiste, rozstali się. Dzisiaj Ilona jest zaręczona,

a Monika została mamą!