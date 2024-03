Kim jest Konrad Smuga, który przyłapał Waldemara z „Rolnik szuka żony 10” na kręceniu z inną za plecami kandydatek? Zobacz zdjęcia! Redakcja Telemagazyn

Program „Rolnik szuka żony” TVP cieszy się ogromną popularnością, a jego uczestnicy szybko zyskują popularność i rozpoznawalność. Co z tymi, którzy ów program tworzą? Martę Manowską zna każdy, a co z resztą? Szarą eminencją show jest Konrad Smuga, reżyser. To on przyłapał Waldiego na kręceniu za plecami zaproszonych kandydatek rolnika! Co o nim wiemy?